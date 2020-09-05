حضور لافت في مهرجان التمور والأسرة بحائل

حائل : واس

تواصلت فعاليات مهرجان التمور والأسرة في مركز القاعد بحائل وسط حضوراَ كثيفاً من الزوار والمتسوقين والمتنزهين من المنطقة ومن خارجها.

وتعرف الزوار على أنواع التمور المعروضة ذات الجودة العالية التي تشتهر بها المنطقة وتعدّ رافداً من روافد الأمن الغذائي، واطلعوا على محتويات المعارض المصاحبة وسط بيئة وفرت لزوارها العوامل الترفيه الأخرى مما أضفى على الفعاليات جمالاً وتميزًا وإبداعا.

وعملت اللجنة المنظمة للمهرجان منذ انطلاقته على تطبيق لكامل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير مستلزمات التعقيم والنظافة والمطهرات والكمامات وأجهزة لقياس درجة الحرارة للزوار والعاملين عند المدخل الرئيسي، ومداخل المعارض المصاحبة، وكذلك توجيه رسائل توعوية، وإرشادية للمتسوقين والمتنزهين، مع الحرص على التقيد بجميع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).