تكريم مدرب طلاب هروب على منصتي

البلاد ـ جازان

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتكريم معلم في جازان، زار الطلاب في جبال المنطقة وقام بتدريبهم على منصة مدرستي، وكانت صور المعلم محمد دغريري وهو يدرب الطلاب إنتشرت على مواقع ووجدت صدى كبير لدى المتابعين.

وذكرت مصادر أن وزير التعليم وجَّه مدير تعليم منطقة جازان، بتكريم المعلم نظير جهوده في زيارة الطلاب بجبال منطقة جازان، وتعريفهم بمنصة (مدرستي) المستخدمة في التعليم عن بعد.

وانتشرت الأيام الماضية صور المعلم بمنصات السوشيال ميديا، وهو يزور الطلاب بقراهم الجبلية التي تبعد نحو ساعة ونصف عن مركز محافظة هروب لتعريفهم وتدريبهم على منصة (مدرستي).