791 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 791 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 319932 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4049 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 779 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 295842 حالة

لافتة إلى أن هناك 20041 حالة نشطة حالياً، من بينها 1470 حالة حرجة.