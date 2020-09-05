بالصور.. طريقة عمل أرز الريزو

البلاد – نيفين عباس
أرز الريزو من أشهر الأطباق الشهيرة التي يفضلها الجميع، ونقدم لكِ طريقة عمله بالمنزل بمكونات سهلة
المقادير اللازمة
للأرز
2 كوب أرز طويل الحبة
ربع كوب زيت
ربع كوب زبدة
ملعقة صغيرة فلفل حلو بابريكا
مكعب مرقة دجاج
نصف ملعقة صغيرة هيل ناعم
نصف ملعقة صغيرة قرنفل
ملعقة سكر صغيرة
ملح
ماء
للدجاج
500 جرام فيليه دجاج
ملح
ربع ملعقة صغيرة كركم
ملعقة شطة
ملعقة بهارات
ملعقة جنزبيل بودرة
ملعقة ثوم بودرة
عصير حبة ليمون
ملعقة مسطردة
حبة بيض
كوب دقيق
كوب ماء مثلج
فلفل إسود
للصوص
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ربع كوب كاتشب
ملعقة كبيرة صوص حار حلو
ملعقة كبيرة خل
طريقة العمل
الأرز
نضع الزيت والزبدة والسكر علي النار
يترك دقيقة ثم يضاف له الماء ويقلب
يضاف له مكعب المرقة والهيل والقرنفل والبابريكا ويترك ليغلي وتظهر رائحة التوابل
يغسل الأرز ويترك ليتشرب
ثم ينقل علي نار هادئة
الدجاج
يقطع الدجاج مكعبات
ثم يضاف له الملح والشطة والبهارات وبودرة الثوم والجنزبيل والمسطردة وعصير الليمون والبيض ويقلب
يقلب الدقيق مع الفلفل الإسود
نحضر الدجاج
ثم يوضع في الدقيق
ثم في الماء المثلج
ثم في الدقيق مرة أخري
يقلي الدجاج في الزيت حتي تمام النضج ويصبح ذهبي ومقرمش
ثم يخرج ويصفي من الزيت
نقوم بعمل الصوص
توضع جميع المقادير علي النار وتترك لتغلي
تقديم الطبق
يغرف الأرز في طبق
ثم تضاف له قطع الدجاج
يضاف الصوص علي الوجه
ويقدم الطبق ساخن
ومن الممكن إضافة قليل من البازلاء للأرز أثناء طهيه