بالصور.. طريقة عمل أرز الريزو

البلاد – نيفين عباس

أرز الريزو من أشهر الأطباق الشهيرة التي يفضلها الجميع، ونقدم لكِ طريقة عمله بالمنزل بمكونات سهلة

المقادير اللازمة

للأرز

2 كوب أرز طويل الحبة

ربع كوب زيت

ربع كوب زبدة

ملعقة صغيرة فلفل حلو بابريكا

مكعب مرقة دجاج

نصف ملعقة صغيرة هيل ناعم

نصف ملعقة صغيرة قرنفل

ملعقة سكر صغيرة

ملح

ماء

للدجاج

500 جرام فيليه دجاج

ملح

ربع ملعقة صغيرة كركم

ملعقة شطة

ملعقة بهارات

ملعقة جنزبيل بودرة

ملعقة ثوم بودرة

عصير حبة ليمون

ملعقة مسطردة

حبة بيض

كوب دقيق

كوب ماء مثلج

فلفل إسود

للصوص

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ربع كوب كاتشب

ملعقة كبيرة صوص حار حلو

ملعقة كبيرة خل

طريقة العمل

الأرز

نضع الزيت والزبدة والسكر علي النار

يترك دقيقة ثم يضاف له الماء ويقلب

يضاف له مكعب المرقة والهيل والقرنفل والبابريكا ويترك ليغلي وتظهر رائحة التوابل

يغسل الأرز ويترك ليتشرب

ثم ينقل علي نار هادئة

الدجاج

يقطع الدجاج مكعبات

ثم يضاف له الملح والشطة والبهارات وبودرة الثوم والجنزبيل والمسطردة وعصير الليمون والبيض ويقلب

يقلب الدقيق مع الفلفل الإسود

نحضر الدجاج

ثم يوضع في الدقيق

ثم في الماء المثلج

ثم في الدقيق مرة أخري

يقلي الدجاج في الزيت حتي تمام النضج ويصبح ذهبي ومقرمش

ثم يخرج ويصفي من الزيت

نقوم بعمل الصوص

توضع جميع المقادير علي النار وتترك لتغلي

تقديم الطبق

يغرف الأرز في طبق

ثم تضاف له قطع الدجاج

يضاف الصوص علي الوجه

ويقدم الطبق ساخن

ومن الممكن إضافة قليل من البازلاء للأرز أثناء طهيه