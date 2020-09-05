السفارة في اليابان تحذر السعوديين من إعصار “هايشين”

جدة : البلاد

حذرت سفارة المملكة باليابان رعاياها من تداعيات مرور ‏إعصار “هايشين” المتوقع أن يضرب المنطقة غدًا (الأحد)، وذلك لما يصاحبه من أمطار ورياح ‏شديدة.‏

وأهابت السفارة بالمواطنين بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات ‏السلطات المحلية، مع متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، مشددة على ضرورة معرفة أقرب ملجأ من مقر تواجد ‏الشخص حال حدوث أي طارئ، مع تأمين كميات من المياه ‏بتعبئة حوض الاستحمام.‏

وأوصت السفارة بالابتعاد عن المسطحات المائية، والمنحدرات ‏والانزلاقات الطينية، وتجنب استخدام المصاعد والأنفاق ‏الأرضية، مع تجهيز شنطة الطوارئ، داعية للتواصل معها عند الحاجة.‏

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ذكرت أن الإعصار قد يصل مركزه إلى الأراضي اليابانية بقوة شبه كاملة، وحذرت من رياح قياسية وأمواج عالية وارتفاع مستوى البحر بفعل العاصفة مع احتمال وقوع أضرار جسيمة.