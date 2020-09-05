الدوري الفرنسي: 7000 مشجع في المدرجات الأسبوع المقبل

ستشهد مباراة أوكسير وكليرمونت في الدوري الفرنسي طليعة الأسبوع المقبل، أول حدث رياضي في فرنسا يُقام بحضور 7 الآف مشجع منذ اندلاع جائحة كورونا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت، فإن السلطات المحلية في مدينة أوكسير وافقت على حضور الجماهير شريطة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

🔵 Communiqué AJ Auxerre ⚪️ Dérogation accordée par le @Prefet89 : 7 000 spectateurs autorisés pour le match AJA/Clermont, le personnel soignant d'Auxerre invité. 👉 https://t.co/8dJJMKofWa pic.twitter.com/wN2SZU7hqn — AJ Auxerre (@AJA) September 4, 2020

وبسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) فإن الحكومة الفرنسية حددت إقامة المباريات بحضور جماهيري لا يزيد عن 5 الآف مشجع، وتعتبر مباراة أوكسير وكليرمونت كسرًا لتلك القاعدة.

إذ يستلزم موافقة السلطات المحلية في المدينة على الأمر، قبل أن اتخاذ التدابير اللازمة ومنها ارتداء الجماهير للأقنعة ومراعاة المسافات الآمنة فيما بينهم.

واعتبرت الصحافة الفرنسية مباراة أوكسير -بدوري الدرجة الثانية- بمثابة الانفراجة نحو زيادة أعداد الجماهير عن حد الـ 5 الآف الذي حددته الحكومة الفرنسية قبل أشهر.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي لها السبت: “نرحب بعودة الجماهير بهذه الأعداد، نرجو أن تحذو الأندية الأخرى نفس المسلك”.

يتصدر فريق نيس لائحة ترتيب الليج آه بعد مرور جولتين من عمر المسابقة برصيد 6 نقاط، بينما يلاحقه بوردو وموناكو ورين وليل ونانت بأربع نقاط لكل منهم.