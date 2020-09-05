الجمهور يختار مطرب أغنية عبد الرحمن بن مساعد

الرياض ـ البلاد

أطلق الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد أمس تجربة جديدة في مجال اختيار الأصوات الغنائية التي تؤدي أغنياته، وذلك حينما أعلن عن أغنية جديدة بعنوان “العناق الأخير”، وذلك في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، ولم يحدد المطرب الذي سوف يشدو بها وترك الامر للجمهور والذائقة الفنية لاختيار الصوت المناسب لهذا العمل، وتعد هذا هي المرة الأولى للشاعر في مشاركة الجمهور لاختيار الفنان المناسب لأداء النص.

يذكر أن الأغنية حظيت بإعجاب وثناء الكثير من النقاد والفنانين الذين طالعوها عبر حساب الشاعر الأمير عبدالرحمن، الذي أكد بدوره أنه لم يتم تحديد المطرب الذي سيغنيها. يذكر أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد سبق أن كتب كلمات العديد من الأغاني الشهيرة، مثل “قد الحروف” لأصالة، و”احترامي للحرامي” لآمال ماهر، و”شبيه الريح” و”مذهلة” لمحمد عبده، وغيرها.