التويجري: العمل الخيري ركيزة إنسانية لنهضة المجتمعات

الرياض- البلاد

شدد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ” آركو ” الدكتور صالح بن حمد التويجري، على أهمية العمل الخيري باعتباره ركيزة إنسانية في نهضة المجتمعات وتنميتها من خلال تقديم المساعدة الذاتية وتعزيز الاستجابة الاجتماعية للقيام بالأعمال التطوعية أثناء الأزمات والكوارث.

وأوضح التويجري بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق الخامس من سبتمبر من كل عام، أن العمل الخيري يهدف إلى تعزيز الترابط الاجتماعي بين الناس وإيجاد مجتمعات قادرة على مواجهة أية تحديات إنسانية والتخفيف من تداعيات الأزمات الإنسانية ؛ وانتشال المحتاجين من حالة البؤس والفقر إلى أفضل حالة ممكنة؛ وصون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته.

وقال التويجري إن اليوم الدولي يأتي في وقت تعاني فيه عديد من دول الوطن العربي تحديات غير مسبوقة مما يحتم تبادل التجارب والدروس في دعم العمل الإنساني القائم على المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ونشر التوعية وإطلاق مبادرات نوعية لتعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التنمية المستدامة. وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري يعد سانحة عظيمة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني بين الشعوب وتبني مبادرات صحية علاجية ووقائية؛ وتعزيز الأواصر الاجتماعية والاسهام في إيجاد مجتمعات تساعد بعضها البعض.