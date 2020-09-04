مدير جمرك مطار جدة يكرم فريق التوعية

جده – رانيا الوجيه
أنهى الفريق الصحي التوعوي أمس برنامجه الأسبوعي المنعقد في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة تحت شعار “وقايتنا في همتنا” حيث شملت الزيارة المرور على كافة الإدارات والأقسام والقطاعات الأخرى كوزارة الإعلام وهيئة الغذاء والدواء وتم تقديم المحاضرات التوعوية وتوزيع المنشورات والبنرات التي تحمل رسائل هادفة لرفع مستوى الوعي لدى المستفيدين.
وفي نهاية البرنامج كرم مدير جمرك مطار الملك عبدالعزيز مشعل حسن الزبيدي
المشاركين مقدماً شكره وتقديره ومثمناً لهم جهدهم ووقتهم وأداءهم.
وأبدى أعضاء الفريق التطوعي استعدادهم لتقديم كل ما يخدم المجتمع وأفراده في سبيل الوقاية والسلامة للجميع.