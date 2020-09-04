ضبط تشكيل عصابي يحول أموالا خارج المملكة بطرق غير نظامية

الرياض : البلاد

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس أنه تمت الإطاحة بالتنظيم المكون من 9 أشخاص، 3 سوريين و3 مصريين ويمني وباكستاني وتركي، وذلك بتهم تحويل أموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين مقابل عمولات مالية.

وضبطت الشرطة مع المتهمين مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيمة أكثر من مليون ريال، وتم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة العامة.