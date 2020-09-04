دعم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بمليون ريال

جدة : البلاد

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتقديم دعم مالي قدره مليون ريال لكل نادٍ مشاركٍ في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2020

والتي سيتم استئنافها في 14 سبتمبر 2020 الجاري بنظام التجمع، حسب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جرّاء جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، إضافة إلى التكفل بقيمة سكن الأندية الأربعة والبالغة مليونين و600 ألف ريال.

وتأتي هذه البادرة دعماً للأندية السعودية المشاركة وتحفيزاً لها لخوض غمار البطولة القارية

في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتقديم المستويات المشرفة والمتميزة

التي تعكس مدى تطور كرة القدم السعودية، ولمواصلة العطاء

في هذه البطولة نحو الوصول إلى الأدوار المتقدمة بمشيئة الله تعالى.

يذكر أن النسخة الحالية من هذه البطولة يشارك بها كل من أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون

وستستأنف من خلال استكمال ما تبقى من جولات في دور المجموعات، وصولاً إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.