تعاني مع الهاتف؟ .. ابتعد فورا عن تحميل 6 تطبيقات خبيثة تضر المحمول

لابد أنك عانيت مرة او أكثر من تعطل الهاتف أو اختراقه، وهذا يعود إلى أن طفرة تطبيقات خبيثة كثرت حول العالم.

ووفق سكاي نيوز، حذر باحثون من وجود 6 تطبيقات خبيثة جرى تحميلها أكثر من 200 ألف مرة عبر هواتف الأندرويد.

ويجب على المستخدمين حذفها على الفور.

وقال الباحثون بشركة “Pradeo ” للأمن السيبراني، إنه يوجد 6 تطبيقات ضارة للغاية تحتوي على برنامج يدعى “Joker”.

ومن بينها تطبيق “Convenient Scanner 2” وجرى تحميله أكثر من 100 ألف مرة.

كذلك تطبيق “Separate Doc Scanner” تم تحميله 50 ألف مرة.

وذكر الباحثون تطبيق “Safety AppLock” والذي من المفترض أن يحمي خصوصية المستخدمين.

إلا أنه يسرق البيانات والمحادثات الشخصية وجرى تحميله أكثر من 10 آلاف مرة.

والتطبيقات الثلاثة المتبقية هم “Push Message-Texting & SMS”، “Emoji Wallpaper”، و “Fingertip GameBox” وتم تنزليهم 10 آلاف مرة لكل منهم، وفقا لموقع “زد نت” التقني.

ويتظاهر “Joker” بأنه تطبيق شرعي في متجر “جوجل” حيث يكون متخفيا في التطبيقات الأخرى.

وبعد التثبيت يبدأ في عمليات الاحتيال عبر إرسال رسائل “sms” إلى أرقام أخرى.

وبالتالي تأتي الفاتورة مرتفعة لغاية، أو استخدام حساب الضحية لإجراء عمليات شراء بشكل متكرر.

ولا يكتشف المستخدم ما يحدث معه سوى مفاجأته بفواتير باهظة للغاية لم يستخدم منها شيئا.

وأزالت Google أكثر من 1700 تطبيق يحتوي على برامج ضارة لـ Joker من متجر Play منذ عام 2017 حتى الآن.

لكن البرنامج الضار يتستمر في الظهور مرة أخرى.

وتمت إزالة التطبيقات الستة بعدما جرى الكشف عنهم من قبل شركة “Pradeo”.

وحثت الأخيرة المستخدمين الذين لديهم تلك التطبيقات على إزالتها فورًا من هواتفهم الأندرويد.