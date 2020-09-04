المملكة تنضم لاتفاقيتي لوكارنو وفيينا للملكية الفكرية

جنيف-واس – جدة- البلاد

انضمت المملكة أمس إلى اتفاقيتي “لوكارنو” بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية, و”فيينا” التي وضع بموجبها تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية.

وأودع المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل وثيقتي الانضمام للاتفاقيتين بحضور مدير عام المنظمة الدكتور فرنسيس غيري وذلك في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية حاليا بتصنيف التصاميم (النماذج) الصناعية طبقا لتصنيف لوكارنو، فجميع النماذج الصناعية المسجلة في المملكة التي يتجاوز عددها (7000) نموذج مصنفة وفقا للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية لوكارنو.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على انضمام المملكة إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية الموقع في لوكارنو في 8 أكتوبر 1968م والمعدل في 28 سبتمبر 1979م. وبموجب اتفاق لوكارنو يتعين على المكاتب المختصة في الدول المتعاقدة أن تبين في المستندات الرسمية الخاصة بإيداع التصاميم الصناعية أو تسجيلها أرقام فئات التصنيف وفئاته الفرعية التي تنتمي إليها السلع المتجسدة فيها التصاميم، ويجب أيضا اتباع الإجراء نفسه بالنسبة إلى كل ما تصدره المكاتب من منشورات بشأن الإيداع أو تسجيل التصاميم الصناعية.

ويضم تصنيف لوكارنو قائمة بالأصناف والأصناف الفرعية وقائمة أبجدية بالسلع التي تتكون من تصاميم صناعية، مع تحديد الأصناف والأصناف الفرعية التي تنتمي إليها.

كما أن اتفاق فيينا ينشئ تصنيفاً للعلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو تحتوي عليها (تصنيف فيينا)، ويتعيّن على المكاتب المختصة في الدول المتعاقدة أن تبين في المستندات والمنشورات الرسمية المتعلقة بتسجيل تلك العلامات وتجديدها أرقام فئات التصنيف وأقسامه وفروعه التي تنتمي إليها العناصر التصويرية لتلك العلامات.