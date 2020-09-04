التقاعد تحذر من انتحال هويتها في الاستثمارات المشبوهة

الرياض- البلاد

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنها لا تدير أية محافظ استثمارية مخصصة لاستقبال أموال عملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، منبهة أن دورها فيما يخص عملاءها يتمثل بما يناط بها من مهام محددة من صرف المعاشات التقاعدية وتيسير خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونياً.

وحذرت المؤسسة مما تقوم به بعض الجهات والمواقع المشبوهة من انتحال سافر لهويتها وصفتها عبر نشر عدد من الأخبار الوهمية باسمها في محاولة منها للوصول إلى أموال العملاء والاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.

وأهابت المؤسسة بعملائها بتوخي الدقة والحذر عند متابعة أو قراءة أي أخبار تخصها، وذلك من خلال تتبع مدى مصداقية الأخبار، والتأكد من أن الرابط مطابقاً للعنوان الإلكتروني الرسمي لها.