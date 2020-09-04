جدة -ياسر بن يوسف

أنشأت وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة مشروع وحدة بحثية بهدف استمرار تطوير الدراسات والتجارب المُعتمدة في الزراعة على مياه البحر ، وذلك بمركز ابحاث الثروة السمكية بجدة التابع لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة .

ونجح المشروع خلال ابحاثه طيلة الخمس سنوات على تقليل هدر المياه وكلفة الطاقة ، في انتاج الاسماك والخضار بنظام مغلق التدوير لمياه البحر ومعتمدا عليها في الزراعة بصورة كاملة ، وكذلك في التبريد الخاص بالبيوت المحمية.

واستخدم المشروع الجدار البوزلاني في التبريد ، حيث تم دراسة مدى نجاح انظمة التبريد في ظل تغيرات درجات الحرارة والرطوبة طوال الموسم وتم تشغيل كامل النظام بالطاقة الشمسية .

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الزراعة المهندس احمد بن صالح العيادة انه تم استخدام ثلاث أنظمة في الزراعة وهي : الزراعة التقليدية المحمية ، والزراعة المائية (الهيدروبونك) لجميع الانظمة الزراعية بها ، والزراعة التكاملية (الاكوابونيك ) بين الأسماك والنبات.

وتم انتاج الطماطم ، والفلفل الاخضر، والخس ، والنعناع، والريحان، ونوعين من الاسماك البرومندي والبلطي الافضل انتاجاً “.

واضاف ان المشروع البحثي يهدف الى استغلال مياه البحر الأحمر في الإنتاج الغذائي وتقديم أنموذج لتشجيع المستثمرين على استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة والمياه ، معتبرا أن المملكة أول دولة في المنطقة تنجح في إنشاء مثل هذا المشروع البحثي الهام تعزيزا للتنمية الزراعية بالمناطق الساحلية وحرصا على كفاءة الإنتاج والاستدامة وسعيا في تقديم نموذج بحثي متكامل لإنتاج الخضار والأسماك بنظام مغلق لتدوير وتحلية مياه البحر.