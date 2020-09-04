إنقاذ شخصين في منطقة جبلية وعرة في جبال الشرف بأبها

أبها : البلاد

تمكن الدفاع المدني بمنطقة عسير من إنقاذ شخصين سقط أحدهما من مرتفع في منطقة وعرة في جبال الشرف في أبها مما أدى إلى إصابته في حين أصيب شخص آخر مرافق له بالإجهاد.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغا صباح اليوم يفيد بسقوط شخص من مرتفع جبلي بجبال الشرف شرق أبها

وعلى الفور تم نقل الفرق اللازمة للموقع ودعم الموقف بالقوة البشرية حسب الحاجة

وعند أقصى نقطة تبلغها الآليات تم الترجل من قبل فرق الإنقاذ والمشي على الأقدام الى موقع الحالة

والذي يبعد مايزيد على 4 آلاف متر يتخللها مواقع وعرة ومنحدرات سحيقة

وبالوصول إتضح بأن الحالة عبارة عن سقوط شخص من مرتفع نتج

عنه تعرضه لاصابات بليغة في أثناء قيامه بالتنزه وبرفقته شخص آخر مرافق له مصاب بالاجهاد.

وأكد أنه تم استخراجهما من قبل فرق الإنقاذ وتسليم المصاب للهلال الاحمر،

موضحا أنه تم تسليم الحادث للشرطة حسب الإختصاص.