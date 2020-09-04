أمير القصيم يكرم الطلاب المتميزين

بريدة – البلاد

كرم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس، 180 طالباً وطالبة من المتميزين في تفعيل منصات التعلم عن بعد للعام الدراسي 1441هـ.

ورحب سموه بالجميع، مبدياً فخره واعتزازه بالهمة والدافعية التي وقفت خلف نجاحهم، واستطاعتهم العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي، وإنجاح تجربة التعلم عن بعد،

مثمناً ما قدموه من تميز في تفعيل منصات التعلم عن بعد، موجهاً سموه بشمول التكريم لجميع مكونات الميدان التعليمي، بالعمل على مبادرة جديدة تُعنى بتكريم أفضل مدرسة وأفضل إدارة تعليم على مستوى المنطقة من خلال تميزها بتطبيق وتفعيل “منصة مدرستي” خلال العام الدراسي الحالي 1442هـ ليكون تتويجاً لهم وحفظاً لجهودهم.