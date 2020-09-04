أمانة الشرقية تعزز المشاركة المجتمعية

الدمام- البلاد

أطلق أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أمس في مقر الأمانة بالدمام “منصة المشاركة المجتمعية” بهدف مشاركة المجتمع في جمع الأفكار والمقترحات والمشاركة في مبادرات القطاع البلدي التي منها مبادرة تجميل المدينة واستدامة البيئة والتحول الرقمي من مختلف شرائح المجتمع، كما تتيح المنصة تقييم الخدمات المقدمة من الأمانة لضمان الجودة وتحقيق رِضا المستفيدين. وأوضح أمين المنطقة أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية، يأتي وفقاً لقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي.

ولفت إلى أن المنصة تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، عبر جمع المبادرات والمقترحات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وإشراك المجتمع في صُنع القرار، مشيراً إلى أنه تم تصنيف عناصر المشاركة والخيارات التي تُمكِّن المواطن أو المقيم بالمشاركة بعدة نوافذ عن طريق المنصّة.

بدوره نوه وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، بأن المنصة تعزز من مشاركة أفراد المجتمع وجمع أفكارهم ومقترحاتهم عبر المنصة وإشراكهم في صناعة القرار وذلك لبناء علاقة مجتمعية وثيقة تسهم في تحقيق جودة الخدمات البلدية وتحويل العمل الاجتماعي إلى عمل مؤسسي تنموي شامل.