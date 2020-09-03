وزير الرياضة يبحث مع مجلس شباب الباحة احتياجات المنطقة الرياضية

الباحة : البلاد

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أمس، مع رئيس وأعضاء مجلس شباب الباحة، احتياجات المنطقة الرياضية، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق المنتزه بمحافظة بلجرشي بالمنطقة.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض مرئي وشرح موسع من رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران حول جغرافية المنطقة، وما تحتويه من مقومات تسهم في تحقيق وتنفيذ الفرص الرياضية والاستثمارية، فيما استمع سموه إلى احتياجات المنطقة الرياضية وسبل تطوير المرافق الرياضية وتهيئتها لتتم الاستفادة منها.

ثم عقد وزير الرياضة جلسة حوار مع أعضاء المجلس تمثلت في التعريف بمواهب الشباب في جميع المجالات، خصوصاً التطوعية منها.

بعد ذلك قدّم سمو الأمير عبدالعزبز بن تركي الفيصل الدعوة لمجلس شباب الباحة ضمن برنامج استحدث سابقاً لاستضافة شباب وفتيات المملكة تتكفل وزارة الرياضة بنقلهم ليوم كامل داخل الوزارة؛ ليتمكنوا من رؤية طريقة العمل داخلها وكيفية التحضير للبرامج، خصوصاً البرامج الدولية منها، مبيناً وجود 64 اتحاداً مسخرة بجميع إمكانياتها لإقامة برامجها وبطولاتها بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الباحة وفق آلية محددة .

وفي ختام اللقاء أعلن سمو وزير الرياضة قرب انتهاء منشأة نادي الحجاز، وتطوير مدينة الملك سعود الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء 3 ملاعب رديف للملعب الرئيس، وإتاحة جميع مرافق المدينة لتستفيد منها أندية المنطقة وشبابها وفتياتها بالتنسيق مع فرع الوزارة ومجلس شباب الباحة.