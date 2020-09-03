المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مكرونة المحار بالزبدة والكريمة

نيفين عباسaccess_time16 / محرم / 1442 هـ       3 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مميزة من المطبخ الإيطالي تجمع بين المكرونة والمحار مع نكهة الثوم والكريمة والزبدة

المقادير اللازمة

300 جرام مكرونة إسباغيتي مسلوقة
نصف كيلو محار منقوع 4 ساعات في الماء
ملح وفلفل
أعشاب إيطالية
بقدونس مفروم
4 مكعب زبدة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
كوب كريمة

طريقة العمل

يشوح الثوم علي النار مع الزبدة
يضاف له المحار ويقلب حتي يتفتح المحار وتتبخر كافة السوائل منه
يضاف له الكريمة والملح والفلفل والأعشاب الإيطالية
يترك حتي يغلي
ثم تضاف له المكرونة ويقلب
يغرف في طبق التقديم ويزين بالبقدونس المفروم ويقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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