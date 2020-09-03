طريقة عمل مكرونة المحار بالزبدة والكريمة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مميزة من المطبخ الإيطالي تجمع بين المكرونة والمحار مع نكهة الثوم والكريمة والزبدة

المقادير اللازمة

300 جرام مكرونة إسباغيتي مسلوقة

نصف كيلو محار منقوع 4 ساعات في الماء

ملح وفلفل

أعشاب إيطالية

بقدونس مفروم

4 مكعب زبدة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كوب كريمة

طريقة العمل

يشوح الثوم علي النار مع الزبدة

يضاف له المحار ويقلب حتي يتفتح المحار وتتبخر كافة السوائل منه

يضاف له الكريمة والملح والفلفل والأعشاب الإيطالية

يترك حتي يغلي

ثم تضاف له المكرونة ويقلب

يغرف في طبق التقديم ويزين بالبقدونس المفروم ويقدم