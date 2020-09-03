طريقة عمل تارت التفاح بالقشطة والكراميل بدون فرن

البلاد – نيفين عباس

ما رأيك في تقديم حلوي سهلة وسريعة غنية بالقشطة والتفاح وبدون فرن !

المقادير اللازمة

للقاعدة

2 كوب بسكويت

100 جرام زبدة

40 جرام حليب مكثف محلي

للقشطة

2 عبوة قشطة

200 جرام جبن كريمي

150 جرام حليب مكثف محلي

لحشوة التفاح بالكراميل والقرفة

3 حبة تفاح مقشر ومقطع مكعبات صغيرة معصور عليه حبة ليمون

4 مكعب زبدة

نصف كوب كريمة

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة

طريقة العمل

القاعدة

تفرم جميع المقادير معاً

توضع في قالب تارت وتترك بالثلاجة بعد أن تغطي

لتحضير القشطة

تخفق جميع المقادير معاً وتترك بالثلاجة لتبرد تماماً

لتحضير التفاح بالكراميل

يوضع 2 مكعب زبدة علي النار

يضاف له التفاح والقرفة ويقلب حتي ينضج التفاح ويترك جانباً

في وعاء آخر يوضع السكر علي النار حتي يصبح كراميل

يضاف له 2 مكعب الزبدة المتبقي والكريمة ويقلب حتي يغلي

يضاف له التفاح ويقلب علي النار حتي نحصل علي قوام كثيف

يرفع ويترك ليبرد تماماً

تحضير التارت

نحضر التارت من الثلاجة

نضع به حشوة التفاح بالكراميل والقرفة وتفرد جيداً

توضع طبقة القشطة أعلي طبقة التفاح

ثم يوضع التارت في الثلاجة حتي يبرد تماماً

يقدم التارت بارد