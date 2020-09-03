طريقة عمل باوند كيك البرتقال

البلاد – نيفين عباس

إذا كنت من المعجبين بالحلويات الناعمة والبسيطة والبرتقالية فإن الإجابة في تلك الوصفة الغنية بالبرتقال والزبدة

المقادير اللازمة

للكيك

4 بيضات

260 جرام سكر

200 جرام زبدة طرية

280 جرام عصير برتقال

530 جرام طحين

2 قشر برتقال

20 جرام بيكينج بودر

رشة ملح

للوجه

130 جم سكر بودرة

20 جم عصير برتقال

للزينة

شرائح البرتقال

طريقة العمل

لتحضير الكيك

اخفقي البيض في درجة حرارة الغرفة مع السكر ورشة الملح وقشر البرتقال في خلاط حتى يصبح الخليط خفيفًا ورقيقًا

أضيفي الزبدة واخلطيه في الخلاط حتى يصبح كل شيء متجانسًا

يضاف عصير البرتقال بالتناوب مع الدقيق والبيكينج بودر

تسكب في قالب كعك مدهون مسبقًا بالدقيق أو مدهون برذاذ طهي

ثم تخبز على حرارة 175 درجة لمدة 45-50 دقيقة

تخرج واتركيها لتبرد

عندما تكون دافئة قليلاً أخرجيها من القالب وضعيها مباشرة على طبق التقديم

ضعي السكر البودرة في وعاء صغير وأضيفي عصير البرتقال المصفى تدريجياً له

ثم يقلب بالملعقة حتي يصبح المزيج مخمليًا

اسكبيه بالملعقة فوق الكعكة ثم قشور البرتقال

ثم تقدم الكيكة