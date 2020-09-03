طريقة عمل باوند كيك البرتقال

البلاد – نيفين عباس
إذا كنت من المعجبين بالحلويات الناعمة والبسيطة والبرتقالية فإن الإجابة في تلك الوصفة الغنية بالبرتقال والزبدة
المقادير اللازمة
للكيك
4 بيضات
260 جرام سكر
200 جرام زبدة طرية
280 جرام عصير برتقال
530 جرام طحين
2 قشر برتقال
20 جرام بيكينج بودر
رشة ملح
للوجه
130 جم سكر بودرة
20 جم عصير برتقال
للزينة
شرائح البرتقال
طريقة العمل
لتحضير الكيك
اخفقي البيض في درجة حرارة الغرفة مع السكر ورشة الملح وقشر البرتقال في خلاط حتى يصبح الخليط خفيفًا ورقيقًا
أضيفي الزبدة واخلطيه في الخلاط حتى يصبح كل شيء متجانسًا
يضاف عصير البرتقال بالتناوب مع الدقيق والبيكينج بودر
تسكب في قالب كعك مدهون مسبقًا بالدقيق أو مدهون برذاذ طهي
ثم تخبز على حرارة 175 درجة لمدة 45-50 دقيقة
تخرج واتركيها لتبرد
عندما تكون دافئة قليلاً أخرجيها من القالب وضعيها مباشرة على طبق التقديم
ضعي السكر البودرة في وعاء صغير وأضيفي عصير البرتقال المصفى تدريجياً له
ثم يقلب بالملعقة حتي يصبح المزيج مخمليًا
اسكبيه بالملعقة فوق الكعكة ثم قشور البرتقال
ثم تقدم الكيكة