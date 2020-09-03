طائرة ماكرون تتعرض لحادث اصطدام في مطار بيروت

بيروت : وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضررت بشكل طفيف إثر اصطدامها بأحد العنابر في مطار بيروت الدولي الاثنين الماضي.

وقال موقع “فرانس إنفو” إن الطيارين غير مسؤولين عن هذه الحادثة ولم يكن الرئيس الفرنسي على متن الطائرة، ونقل عن الصحافي ميشيل بولاكو، أن “الجناح الأيسر للطائرة الرئاسية “إيرباص 330″ قد تضرر بعد اصطدامها بعنبر أثناء ركنها يوم الاثنين”.

وأوضح التلفزيون الفرنسي أن ماكرون لم يعد إلى فرنسا على متن الطائرة المذكورة، وعاد على متن طائرة من طراز “فالكون”.