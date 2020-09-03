بدء تسجيل الحضور للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي من الأسبوع القادم

جدة : البلاد

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه ابتداءً من الأحد القادم سيحاسَب الطالب على الحضور .

ولفت إلى أن المدرسة أو المرشد الطلابي ستتواصل مع ولي الأمر في حال تأخر الطالب أو غاب؛

لمعرفة السبب وتنبيهه، مهيبا بأولياء الأمور متابعة أبنائهم خلال الدراسة عن بعد.

واضاف : سنحاسب الطلاب على الحضور والانصراف بداية من الأسبوع المقبل

وذلك خلال زيارته للمدرسة الافتراضية التي يتم فيها تسجيل المواد التعليمية لبثها في منصات التعليم المختلفة.

وتابع: أنه بداية من الأسبوع القادم سيبدأ اليوم الدراسي عن بعد كما هو الحال في الدراسة الحضورية، حيث يبدأ بالنشيد الوطني ثم تمارين رياضية، وبعد ذلك الحصة الأولى.