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بدء تسجيل الحضور للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي من الأسبوع القادم

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1442 هـ       3 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه ابتداءً من الأحد القادم سيحاسَب الطالب على الحضور .

ولفت إلى أن المدرسة أو المرشد الطلابي ستتواصل مع ولي الأمر في حال تأخر الطالب أو غاب؛

لمعرفة السبب وتنبيهه، مهيبا بأولياء الأمور متابعة أبنائهم خلال الدراسة عن بعد.

واضاف : سنحاسب الطلاب على الحضور والانصراف بداية من الأسبوع المقبل

وذلك خلال زيارته للمدرسة الافتراضية التي يتم فيها تسجيل المواد التعليمية لبثها في منصات التعليم المختلفة.

وتابع:  أنه بداية من الأسبوع القادم سيبدأ اليوم الدراسي عن بعد كما هو الحال في الدراسة الحضورية، حيث يبدأ بالنشيد الوطني ثم تمارين رياضية، وبعد ذلك الحصة الأولى.

صحيفة البلاد

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