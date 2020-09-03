الصحة: أكثر من 2.4 مليون مكالمة تلقاها مركز 937 خلال أغسطس

جدة : البلاد

قالت الصحة أن مركز 937 تلقى خلال شهر أغسطس الماضي “2442010” إتصال ، كان منها عدد “260940” إتصال لحجز المواعيد في المراكز الصحية ، فيما بلغ عدد الإستفسارات “798171” إستفسار، كما بلغ عدد البلاغات “183277” بلاغ ، وبلغ عدد الإستشارات الطبية “897747” إستشارة ، أما الإستفسارات المتعلقة بفايروس كورونا الجديد فقد بلغت “301875” إستفسار.

وشهد هذا الشهر إنجاز غير مسبوق في مسيرة عمل مركز إتصال الصحة 937 حيث حقق المركز رقماً قياسياً في التجاوب مع إتصالات المستفيدين فقد تجاوز عدد الإتصالات أكثر من 100.000 مائة ألف إتصال وارد في يوم واحد والذي إستمر في عدة أيام خلال هذا الشهر.

و يعمل في المركز أكثر من 3000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل إجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة) .

ويقوم بتقديم عدة خدمات للمستفيدين منها: ( خدمة الإستشارات الطبية مع أطباء أكفاء ، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية ، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين ، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية ، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج ، خدمة الشكاوى والبلاغات ، خدمة إستقبال الإقتراحات والأفكار الإبداعية ، خدمة الإستفسارات العامة، متابعة المعاملات.)

الجدير بالذكر أن مركز إتصال الصحة 937 يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، حيث إنه صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره على تلقي الاتصالات فقط، بل يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

ويُعد المركز أحد مراكز الإتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الإتصال في وزارة الصحة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات منسوبي الوزارة .

ويعمل المركز على مدار اليوم بكل قنواته التالية ” الإتصال الهاتفي على الرقم الموحد 937 – تويتر @saudimoh937 – البريد الإلكتروني [email protected] – الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي – تطبيق اشارة لذوي الإعاقة السمعية ( الصم وضعاف السمع )- الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر واتساب المركز على الرقم920005937 “