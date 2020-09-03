الجيش اللبناني يعثر على 4 أطنان من نيترات الأمونيوم خارج مرفأ بيروت

أعلن الجيش اللبناني العثور على أربعة مستوعبات تحتوي أربعة أطنان و 350 كيلو غراماً من نيترات الأمونيوم خارج مرفأ بيروت قرب المدخل رقم تسعة.
وقال في بيان له اليوم: إنه بناءً على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على أربع مستوعبات في “بورة الحجز” التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم تسعة، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالي أربعة أطنان و 350 كيلو غراماً، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها.
يذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس نتج عن انفجار كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم كانت محتجزة داخل المرفأ منذ ست سنوات، حيث أدى الانفجار إلى تدمير أحياء سكنية بكاملها، كما أدى إلى سقوط 191 ضحية وأكثر من 6500 جريح.