الجيش اللبناني يعثر على 4 أطنان من نيترات الأمونيوم خارج مرفأ بيروت

وقال في بيان له اليوم: إنه بناءً على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على أربع مستوعبات في “بورة الحجز” التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم تسعة، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالي أربعة أطنان و 350 كيلو غراماً، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها.