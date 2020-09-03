أمانة جدة تضبط 722 سيارة نقل مخالفة خلال شهر

جدة : واس

ضبطت أمانة محافظة جدة 722 سيارة نقل مخالفة خلال شهر أغسطس، تنوعت مخالفاتها ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية، وضخ المياه من قبل “الصهاريج”، ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية بالأمانة، نفذ جولات ميدانية مكثفة لتطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، لما تسببه من أضرار وإزعاج أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء، واستكمال الإجراءات النظامية حيالها، حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية .

وأكد المهندس الزهراني استمرار البلديات الفرعية والإدارات التابعة لها جهودها مستمرة بهدف القضاء ومكافحة الظواهر السلبية بأحياء محافظة جدة، دون تهاون في ذلك، داعيا إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.