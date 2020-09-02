مراكز الأحياء بالمدينة تحصل على شهادة دولية في معايير الجودة

المدينة المنورة : البلاد

مُنحت جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة “مجتمعي” أمس الشهادة الدولية المعتمدة “ربيز” في الجودة المستوى الأول – للمنظمات غير الربحية، المقدمة من منظمة CES البريطانية، وذلك خلال حفل مرئي أقيم عن بعد.

ويأتي منح الشهادة الدولية للجمعية نظير نجاحها في تطبيق جميع معايير الجودة في مجالات التخطيط والحوكمة والقيادة والإدارة, والخدمة الموجهة للمستخدم, وإدارة العاملين, والتعليم والتطوير, وإدارة المال, وإدارة الموارد, والتواصل والترويج, والعمل مع الآخرين, والمراقبة والتقييم والنتائج وفق النظام الذي تعتمده المنظمة.

وعملت جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة “مجتمعي” على تطبيق معايير الجودة وعقدت في سبيل ذلك العديد من الاجتماعات والدورات وورش العمل المتعلقة بالشهادة بإشراف مستشارين متخصصين.

كما أنشأت مركزاً خاصاً لضمان الجودة وقياس الأداء, وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى استكمال الأنظمة الإدارية, وحوكمة الجمعية بما يحقق الجودة العالية في جميع مجالات عملها, باعتبار الجمعيات إحدى الأضلع الثابتة في القطاع الثالث بعد القطاعين الحكومي والخاص.