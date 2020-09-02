بناء وتشغيل «تحلية» أملج بخبرات وطنية

الرياض- البلاد

بدأت محطة تحلية أملج للتناضح العكسي الجديدة، ضخ انتاجها بطاقة انتاجية بلغت 8.500 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وذلك في زمن قياسي وبخبرات وطنية سجلت فصلا جديدا في إرادة التحدي لمواجهة تحديات أزمة الجائحة، والخبرات الكبيرة المتراكمة للمملكة في قطاع التحلية.

فقد استبقت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المدة التعاقدية للمشروع بنحو 3 أشهر عن الموعد المخطط له، لتعكس بذلك نجاح الكوادر السعودية في تجاوز مشكلة تأخر وصول بعض المعدات من الخارج، ومغادرة بعض خبراء الشركات المصنعة إلى بلدانهم، بالإضافة إلى تأثير بعض القيود المفروضة على تنقل العمالة أثناء فترة المنع، واستعاضت المؤسسة عن غياب الخبراء الأجانب، بهمم وعزائم كوادرها الوطنية التي قادت رحلة الوصول إلى هذا الإنجاز بتسخير قدراتها وخبراتها الفنية، حتى استكملت جميع أعمال التركيبات والتشغيل التجريبي للمحطة بكفاءة عالية.