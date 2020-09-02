أمير القصيم يزور موسم عنيزة للتمور

عنيزة : واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم , موسم عنيزة للتمور بالمدينة الغذائية بمحافظة عنيزة , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , ووكيل المحافظ سعد السليم , والمشرف العام على الموسم رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة نزار الحركان , ومسؤولي القطاعات , والمزارعين وتجار ومسوقي ومصدري ومصنعي التمور.

واطلع سموه خلال الزيارة على حركة البيع والشراء ومنطقة التصدير الدولي والمزادات في موسم عنيزة للتمور ,

كما اطلع على الخدمات الحكومية المقدمة داخل أروقة المدينة الغذائية ، مثمناً سموه ماشاهده خلال جولته في معارض التجزئة والأسر المنتجة وجهود كافة العاملين من أبناء الوطن.

بعد ذلك زار سمو الأمير فيصل بن مشعل شركة “هجور” إحدى الشركات المنشأة بالمنطقة التي تهتم في تعزيز وتنمية الصناعات التحويلية للتمور , كما اطلع سموه على جهود لجنة سيدات الأعمال في غرفة عنيزة , مستمعاً لشرحٍ مفصل من رئيسة اللجنة مريم المطيري عن دور اللجنة في دعم رائدات الأعمال من فتيات المحافظة والمهتمات بالصناعات التحويلية للتمور ، والجهود التي بذلتها اللجنة في المهرجان وجادة التمور.

عقب ذلك أقيم حفل خطابي ، بدأ بالسلام الملكي ، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ، ألقى بعدها المشرف العام علي موسم عنيزة للتمور نزار بن حمد الحركان كلمة رحب في مستهلها بسمو أمير القصيم مقدماً شكره وتقديره لسموه على دعمه المستمر لموسم عنيزة للتمور ولمهرجانات التمور في منطقة القصيم ، مستعرضاً بالأرقام والإحصائيات مسيرة النخيل والتمور بمحافظة عنيزة ومنطقة القصيم , مشيراً الى أن موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالتعاون مع بلدية عنيزة لا يقتصر على منتجات النخيل في عنيزة ومنطقة القصيم فحسب ، بل يرد إليه إنتاج التمور من جميع مناطق المملكة.

إثر ذلك ألقى الرئيس التنفيذي لشركة هجور العربية للصناعات الغذائية فهد الزامل كلمة تحدث من خلالها عن خطوات إنشاء الشركة المهتمة بالصناعات التحويلية للتمور ، التي لاقت إقبالًا محليًا وعالميًا من خلال المشاركة في المحافل والمعارض الدولية ، ومكنت الشركة من دخول الأسواق العالمية بمنتجات متنوعة جميعها تندرج تحت مسمى الصناعات التحويلية للتمور ، كاشفاً أن هناك العديد من البحوث المقامة بالشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث الدولية ، التي تمكنت من خلالها بتحويل مخلفات التمور الغير صالحة للإستهلاك الأدمي إلى كحول طبية وسمادات عضوية ومنتجات خشبية ، منوهاً بتشريف سمو أمير منطقة القصيم الذي هو يعد أكبر هدية للجميع.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن موسم عنيزة للتمور وما تضمنه من إحصائيات.

وأبدى سمو أمير منطقة القصيم في تصريح صحفي له بهذه المناسبة فخره واعتزازه بما شاهده من عمل منظم ومبادرات وفرص عمل لأبناء المنطقة من الشباب والفتيات في مثل هذه المهرجانات الزراعية المباركة ونشاط لتصدير التمور خارج المملكة.

وقال سموه : الصناعات التحويلية لمنتج التمور أساس النجاح في تصدير وتنمية هذا المنتج لخارج المملكة والمنطقة , وإذا بقيت مهرجانات التمور قائمة على تسويق الثمرة الأساس سيكون هناك خسارة كبيرة للمزارعين , كون الصناعات التحويلية هي مخرج غذائي وتسويقي واقتصادي عظيم لمنتج التمور.

وأضاف سمو الأمير فيصل بن مشعل أن التمور هي إحدى مستهدفات رؤية المملكة الطموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , لافتاً الانتباه إلى أن تشجيع وتنمية وتطوير الصناعات التحويلية لمنتجاتنا الزراعية وبشكل مستمر هو جانب في غاية الأهمية.

وشدد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في التسويق وكذلك التعاون مع مؤسسة التدريب التقني والمهني لإقامة الندوات وورش العمل لتخريج كفاءات في تخصص التمور وصناعاتها التحويلية المتكاملة , مقدماً شكره لكافة الجهود التي بذلت من قبل محافظة عنيزة وبلدية المحافظة وللغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة وما يؤدونه من دور كبير في المدينة الغذائية بمحافظة عنيزة ، متمنياً أن يراها من المدن الغذائية البارزة في هذه البلاد المباركة ، التي تسهم في خلق فرص العمل للشباب والأسر المنتجة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير فيصل بن مشعل الجهات المشاركة والداعمين وشركاء النجاح , كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من قبل المنظمين.