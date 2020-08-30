هجوم مروع لأسد داخل قفص على فتاة مراهقة

تعرضت فتاة بريطانية مراهقة 16 عاما لواقعة مروعة، حيث هجم عليها أسد جبلي داخل حديقة بشكل مفاجئ، وكا أن يودي بحياتها.
وقد نشرت صحيفة صن البريطانية الفيديو الذي التقطه الكاميرات، عندما طلب صاحب الحديقة ريس أوليفر من الفتاة، المساعدة في رعاية أسوده التي تعيش في الحديقة الخلفية من منزله، في مدينة نوتنغهامشاير في بريطانيا.
إذ بمجرد أن فتحت الفتاة باب القفص، انقض عليها الحيوان المفترس بسرعة مذهلة، واصابها بخدوش بليغة، وتركها مضرجة بالدماء قبل أن يخرج من داخل القفص.
ويطالب السكان المحليون بعد الحادثة، بمصادرة مجموعة الحيوانات التي يقتنيها أوليفر (29 عاما) في حديقة منزلهن بما في ذلك أسدان إفريقيان، خشية تكرار ما حصل مع الفتاة .