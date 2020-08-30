المتنزه البري بالسليمي محمية للأحياء النادرة

جدة ـ عبد الهادي المالكي

يعتبر المتنزه البري بمحافظة السليمي التابعة لمنطقة حائل، الذي من أهم الأماكن التي يرتادها المتنزهون من زوار المحافظة، لما يتمتع به من أماكن جمالية.

ويشكل هذا المتنزه البري محمية طبيعية مصغرة لحيوانات برية نادرة، يرتسم فيها الإبداع مع الطبيعة، وتضفي الجبال وأشجار الطلح التي تلف المتنزه من جميع الجهات جمالاً على الحياة البرية بطبيعتها.

ويحتوي المتنزه البري الذي تقدر مساحة الإجمالية بمليوني متر مربع على أنواع من الحيوانات حيث تضم الغزلان العربية الريم والغزلان الأسترالية والمها الوضيحي والنعام، إضافة إلى ١٣ صنفاً مختلفاً من الحيوانات النادرة بالجزيرة العربية محميه بسياج حديدي (شبك) بارتفاع ثلاثة أمتار وغرفة مراقبة مجهزة بشاشات مراقبة بالكاميرات للحفاظ على أمن المتنزه وحفظه من تعرضه للتلف، بحيث يمكن لزائر المنتزه التمتع بمشاهدة تلك الحيوانات وهي تتجول داخل الواحات الطبيعة والاستمتاع بالنظر إليها عن قرب بين الأشجار والأودية الصغيرة من خلال التنقل (بمركبته) بالمنتزه الداخلي مما يضفي على المنتزه الجمال والتشويق.

وتتميز المنطقة الخارجية المحيطة بالمتنزه بخدمات ومرافق تحتوي على مواقع مجهزة للرحلات البرية والجلسات الشبابية والعائلية موزعه على ضفاف الجبال وتحت أشجار الطلح بأشكال وأحجام مختلفة مع توفر ألعاب للأطفال ومصليات ودورات مياه ومظلات بأماكن متفرقة بالمنتزه، مما أدى لإعجاب عديد من زوار المنتزه من داخل المحافظة ومن خارجها ليستمتعوا بما يشاهدونه من أماكن وتضاريس طبيعية خلابة وجاذبة.