1069 إصابة بكورونا.. و1148 حالة تعاف

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الجمعة)، تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليصبح الإجمالي 312924 حالة.

وأكدت الوزارة، تسجيل 1148 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 287403 حالة، مبينة أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3813 حالة وفاة، لافتة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 21708 والحالات الحرجة 1576 حالة.

وتصدرت المدينة المنورة والرياض أمس عدد الحالات بـ61 لكل منهما، تلتهما جازان بـ59، ثم حائل 48، وجدة 43، ومكة المكرمة 43، والظهران 36، وبريدة 32، وأبوعريش 32، وبقية المدن أقل من 30 حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات” تطمن” التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس “كورونا المستجد ، أو مراكز” تأكد” التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتس آب” عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏