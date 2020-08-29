وزير الرياضة يفتتح منتدى اللاعبين الدوليين

الرياض- البلاد

افتتح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم منتدى اللاعبين الدولي الذي تنظمه اللجنة “عن بُعد”.

ويعد المنتدى هو الأول من نوعه في المنطقة، وينظم سلسلة من الندوات الرياضية التثقيفية بإشراف لجنة اللاعبين بالأولمبية العربية السعودية، وسط حضور أكثر من 24 متحدثاً مختصاً لإثراء المحتوى المعرفي لدى اللاعب السعودي.

وطالب سمو وزيرالرياضة في افتتاح المنتدى، كافة الاتحادات السعودية، بإنشاء لجنة خاصة باللاعبين، موضحاً في حديثه عن أهمية اللجنة قائلًا : “هي منبثقة من لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، ولها آلية معينة، وطبيعة عمل، ومجال الاهتمام باللاعبين بشكل عام”.

وأوضح وزير الرياضة، في حديثه بالجلسة الأولى لمنتدى اللاعبين، ” أهم الأشخاص الذين يمثلوننا في القطاع الرياضي هم اللاعبون، هم سفراء الرياضة والمنافسون في التحديات المحلية والدولية، وأن تكون هناك لجنة تعنى باهتماماتهم ومتطلباتهم، ويكون لهم صوت في الجمعية العمومية يشاركون رأيهم ليس في اللجنة الأولمبية فقط، ولكن في البرامج التي تنبثق من اللجنة الأولمبية، أو حتى في وزارة الرياضة”.

وشدد الفيصل على أن يكون للجنة اللاعبين رأي في التخطيط المستقبلي، موضحاً: “الخطط القادمة يجب أن نعرف هل هي تتواكب مع متطلباتهم أم لا، اليوم إذا لم يكن هناك تناسق في اتخاذ القرار بين اللاعبين والمسؤول ستكون هناك فجوة بالمستقبل، ولا نعلم هل هذه القرارات تضيف لهم أم لا”.

وأوضح وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية إلى أن الهدف الأساسي من لجنة اللاعبين هو أن يمثلون اللاعبين بحل مشاكلهم وإيجاد الحلول، والمشاركة في تعديل بعض اللوائح والأنظمة، حيث يجب أن يؤخذ رأيهم، وهذا ما يعود بالمصلحة على كل اللاعبين.

ويقام منتدى اللاعبين تحت إشراف اللجنة الأولمبية السعودية ويستمر لمدة يومين بحضور 24 متحدثاً، كان أولهم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.