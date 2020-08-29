لماذا يقتل كورونا الرجال أكثر من النساء؟.. الإجابة تكمن في هذا السر

لماذا يصيب ويقتل فيروس كورونا الرجال أكثر من النساء؟، الإجابة العلمية تبدو طبيعية جدا، وتعبر بقوة عن أنه إذا عرف السبب بطل العجب.

الإجابة كشفها باحثون عن أن هرمون “الأستروجين” لدى السيدات قد يقلل من أعراض فيروس كورونا المستجد.

وأضافوا أن هذا قد يكون السبب وراء تعرض الرجال لمخاطر أكبر مقارنة بالنساء.

حيث يعد هرمون “الإستروجين”، هو هرمون هام للتطور الجنسي والإنجابي، ويشار إليه أيضا بكونه من الهرمونات الأنثوية الجنسية.

وأجرى فريق البحث مراجعة للبيانات قبل السريرية المنشورة حول نشاط الهرمونات الخاصة بالجنس، وخاصة هرمون الأستروجين ونشرت الدراسة في مجلة (Current Hypertension Reports).

وشرحت الدكتورة “ليان جروبان” كبيرة الباحثين من مركز (ويك فورست بابتيست) الصحي في الولايات المتحدة الأمر.

وقالت “نعلم أن فيروس كورونا يؤثر على القلب ونعلم أن هرمون الأستروجين يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء”.

التفسير الراجح

“لذلك يبدو أن التفسير الأكثر ترجيحا هو الفروق الهرمونية بين الجنسين”.

وأضافت جروبان: “نأمل أن تفسر مراجعتنا فيما يتعلق بدور هرمونات الأستروجين في التعبير والتنظيم (ACE2) الاختلافات بين الجنسين في عدوى فيروس كورونا والنتائج.

وتكون بمثابة الدليل للعلاج الحالي وتطوير علاجات جديدة”.

وقال الباحثون إن الأدبيات المنشورة أشارت إلى أن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2).

المرتبط بأغشية الخلايا في القلب والشرايين والكلى والأمعاء هو المستقبل الخلوي لفيروس كورونا المسؤول عن عدوى كورونا.

ويساعد على إدخال الفيروس إلى خلايا تلك الأجهزة.

ووفقا لفريق البحث، أشارت المراجعة أيضا إلى أن هرمون الأستروجين يخفض مستوى (ACE2) في القلب، مما قد يعدل من شدة فيروس كورونا المستجد لدى النساء.

وعلى العكس من ذلك، قالت الدراسة إن المستويات المرتفعة من إنزيم (ACE2) في الأنسجة يمكن أن تفسر سبب تدهور الأعراض لدى الرجال مقارنة بالنساء.

ومن المحتمل أن تكون أسباب ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بفيروس كوفيد للذكور متعددة أضعاف.

بما في ذلك الاختلافات في نمط الحياة (على سبيل المثال ارتفاع معدلات تدخين التبغ واستهلاك الكحول) والمناعة الفطرية.

كما أشار الباحثون إلى أن الأدلة المتراكمة على انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى حد ما لدى النساء يحتاج إلى المزيد من التحقيق.

في وقت سابق، كشفت العديد من الدراسات عن أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا في الآونة الأخيرة.

حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة القلب الأوروبية أن الرجال لديهم تركيزات أعلى من (ACE2) في دمائهم مقارنة بالنساء.

وهو جزيء يمكن فيروس كورونا المستجد من إصابة الخلايا السليمة لدى الرجال.