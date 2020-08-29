كيف تحمي نفسك من زيادة الوزن في زمن كورونا ؟.. هذه الوصعية السحرية هي الحل

فيروس كورونا تسبب للجميع في زيادة الوزن عبر قرارات الحظر والجلوس بالمنزل فترات طويلة ضمن الإجراءات الاحترازية لكل الدول.

ازداد وزن العديد من الأشخاص، الذين يبذلون الآن قصارى جهدهم لاستعادة لياقته البدنية والتخلص من الوزن الزائد ودهون البطن، ووجب البحث عن حل.

وهناك طريقة للتخلص من دهون البطن و زيادة الوزن عن طريق تمرين اليوجا حيث قال خبراء اليوجا إن وضعية الكوبرا هي وضعية مثالية للتخلص من دهون البطن، إضافة إلى فوائد صحية أخرى، بحسب موقع “24”.

الفوائد الصحية لوضعية الكوبرا

شد الصدر وتقوية العمود الفقري والكتفين

تخفيف آلام الظهر

تحسين عمليات الهضم والتخلص من الإمساك وتقوية عضلات البطن.

تحسين عمل الجهاز التناسلي وتنظيم الدورة الشهرية

تحسين الدورة الدموية

طريقة تمرين الكوبرا

ضعي سجادة التمرين على الأرض واستلقي على بطنك

حافظي على راحتي يديك تحت كتفيك

ارفعي الجزء العلوي من جسمك (الرأس والجذع والكتف) مع أخذ نفس عميق

قوسي رقبتك إلى الأعلى وشدي كتفيك

اثبتي على هذه الوضعية لمدة 20- 30 ثانية

عودي إلى وضع البداية وكرري التمرين 4 مرات

مخاطر التمرين

هذا التمرين خطر على النساء الحوامل، حيث تشكل الوضعية ضغطاً كبيراً على البطن، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من التهاب الفقرات أو الربو أو آلام الظهر الشديدة