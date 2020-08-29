سياسي يمني لـ “البلاد”: استهداف الحوثي الصوامع استخفاف بجهود الأممية

القاهرة – محمد عمر

أكد كامل الخوداني الصحفي اليمني ورئيس مؤسسة بناء حياة للتنمية والحقوق والحريات أنه ليس بجديد إستهداف المليشيات الحوثية الايرانية لمطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة التي تضم كميات ضخمة من القمح التابع لبرنامج الغذاء العالمي والذي يستفيد منه ملايين المواطنين

وقال الخوداني لـ “البلاد” انه سبق وأن قصفت المليشيات المنشأة الاقتصادية بقذائف المدفعية والهاون أكثر من مرة في سياق تدميرها الممنهج للبنية التحتية والاقتصاد اليمني وخروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار واتفاق ستوكهولم.

واعتبر الخوداني أن هذا الاستهداف والخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار استهانة واستخفاف بجهود الأمم المتحدة، ودلالة واضحة على عجز المبعوث الخاص لليمن وبعثة الرقابة الاممية في الحديدة عن أداء دورهم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم واجبار المليشيات الحوثية على تنفيذ بنود الاتفاق وعلى رأسها وقف إطلاق النار.