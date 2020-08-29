سعوديات يطلقن برنامجًا تدريبيًا بعنوان (الحوار بين الثقافات)

وجاء عقد هذا البرنامج بعد تلقي عدد من السيدات السعوديات تدريبًا في برامج زمالة مركز الحوار العالمي (كايسيد) لمدة عام كامل واستثمارًا للمهارات والخبرات الكبيرة التي اكتسبنها خلال العام التدريبي، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الدكتورة هيا بنت صالح الحرقان، إحدى عضوات المجموعة، أن برنامج الحوار بين الثقافات يتكون من سبعة مستويات، لكل مستوى محور خاص يتم طرحه يوم الأحد من كل أسبوع، لافتة إلى أن البرنامج بدأ بالمستوى الأول وهو مقدمة وتعريف بالبرنامج وأهميته وأهدافه والتعريف بداعمه وهو مركز الحوار العالمي في ڤيينا، حيث تناول كل عضو التعريف بالمركز بدايته وتاريخ تأسيسه وأعماله وإنجازاته وشراكاته..، وأشارت إلى تنفيذ ثلاثة مستويات من هذا البرنامج حتى الآن وتبقى أربعة، حيث سيعقد المستوى الرابع ويتم فيه استضافة شخصية سعودية عالمية مرموقة ومعروفة هي الدكتور ثريا أحمد عبيد التي تشغل مركز رئاسة مجموعة المرأة في G20.. في لقاء افتراضي يعقد في تمام الثامنة مساء غد الأحد 30 أغسطس، ويتم بثه على قناة معهد أكاديميون الدولي للتدريب على يوتيوب.