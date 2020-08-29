ترمب يتعهد بتوفير اللقاح قبل نهاية العام

واشنطن – وكالات

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، بتوفير لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن واشنطن لديها 3 لقاحات لكورونا في المراحل النهائية من الاختبارات.

وقال خلال كلمته في مؤتمر الحزب الجمهوري، من أمام البيت الأبيض: “سنسحق كورونا وسنحصل على لقاح آمن وفعّال في وقت قياسي”. وتخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ180 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات نشرتها، أمس، جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 180,527 وفاة، بينها 931 حالة وفاة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. أمّا العدد التراكمي للإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة فارتفع بحسب المصدر نفسه إلى أكثر من 5.1 مليون إصابة، بينها 42,859 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.