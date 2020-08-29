بسبب اللحوم النيئة..دودة شريطية تعيش في دماغ صيني طولها 13سم

أخرج الأطباء دودة شريطية استقرت في دماغ شاب صيني على مدار 17 عاما، وكانت السبب وراء معاناة ومتاعب شديدة في حياته، وبلغ طولها حوالي 13 سنتيمترا ، من دماغ الشاب البالغ من العمر 23 عاما.
في الفترة الأخيرة تدهورت الحالة الصحية لهذا الشاب لدرجة أنه فقد الإحساس بالنصف الأيمن من الجزء العلوي في جسمه.
وربط الأطباء بين نمو الكائن الطفيلي داخل دماغ الشاب، ويدعى تشين، وأكل لحوم الحيوانات النيئة أو نصف المطبوخة، مثل الضفادع أو الثعابين.
وقال تشين إنه بدأ يعاني من خدر في يديه وقدميه منذ أن كان في السادسة من عمره بالإضافة إلى الصداع والقئ من وقت لآخر، وذهب أخيرا إلى المستشفى بعد أن فقد الإحساس في بعض الأجزاء العلوية من جسده، وبعد إجراء الأشعة المقطعية، وجد الأطباء الدودة الشريطية الملتوية داخل دماغه، وهو مرض طفيلي نادر، ينتج عن تناول اللحوم النيئة على فترات طويلة.
ونجح الجراحون في إزالة الدودة الشريطية من دماغ هذا الشاب يوم الثلاثاء الماضي في عملية جراحية بمستشفى جامعة ووتشانغ في مقاطعة جيانسغو شرقي البلاد.