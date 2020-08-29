الهند تنافس البرازيل بـ”قفزة قياسية”

عواصم- وكالات

تتفاقم الإصابات في الهند بشكل سريع، مقتربة من البرازيل التي تحل في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ وصلت الإصابات في الهند 3.39 ملايين، من بينها أكثر من 77 ألف إصابة أمس (الجمعة)، وفقا لبيانات وزارة الصحة الاتحادية في قفزة قياسية يومية منذ 7 أغسطس الماضي.

وزادت الوفيات في الهند خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 1057، ليصل مجملها إلى 61529 حالة وفاة.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيلها 44235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و984 حالة وفاة في غضون 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 3.7 ملايين حالة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 118649 حالة وفاة​​​.

بالمقابل تسجل الصين معدل إصابات منخفضا، يؤكد سيطرتها على “كوفيد 19″، إذ أعلنت لجنة الصحة الوطنية أمس، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن جميع الحالات الجديدة التسع التي تم تسجيلها تعود إلى أشخاص وافدين من الخارج. وبحسب البيان بلغ مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن 85013، بما في ذلك 288 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 80091 شخصاً بعد شفائهم، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634.

إلى ذلك، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أمس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1571 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 239936. وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9288 بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلى شفاء 2132 شخصا من المرض.