رسميًا.. الهلال يتوج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

جدة – هلال سلمان

تصوير – عثمان الشمراني

حسم الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولتين من نهايته، بعد فوزه أمس على الحزم (4-1) في الجولة الـ 28، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة، فيما تجمد رصيد الحزم عند 27 نقطة في المركز قبل الأخير.



تقدم الحزم مبكرا في الدقيقة 3 عبر عبد الرحمن اليامي، وتعادل للهلال سالم الدوسري في الدقيقة 8، ثم سجل هدافه غوميز ثلاثية في الدقيقتين 40 و56 من ركلتي جزاء وفي الدقيقة 53 من رأسية.

وفاز النصر على الفيحاء (2-1) حيث تقدم الأخير بهدف أندرياتسيما في الدقيقة 7، ورد عليه حمدالله بهدف التعادل للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 10، ثم أضاف النجم المغربي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع ليصبح رصيد النصر 60 نقطة في المركز الثاني، ويبقى الفيحاء على 29 نقطة في المركز الـ 13.

وانتهى ديربي عسير بين ضمك وأبها بالتعادل (2-2) حيث تقدم ضمك بهدف الأرجنتيني زيلايا في الدقيقة 8 ورد عليه أبها بهدف التعادل عبر حسن القيد في الدقيقة 15، ثم سجل سيرجيو فيتور الهدف الثاني لضمك في الدقيقة 47، قبل أن يدرك أبها التعادل في الدقيقة 89 عبر كريم عواضي، ليرتفع رصيد ضمك إلى 29 نقطة في المركز الـ14 ورصيد أبها إلى 35 نقطة في المركز التاسع.

وهبط العدالة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى بعد تعادله مع ضيفه الرائد (1-1) حيث تقدم الرائد من ركلة حرة رائعة نفذها جلال الداودي في الدقيقة 77، وتعادل نايف هزازي في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء للعدالة الذي بات أول الهابطين بعد أن جمع 21 نقطة، فيما رفع الرائد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

وتختتم الجولة اليوم الأحد بـ 4 مباريات، حيث يحل الاتحاد ضيفا على الفتح في الـ 6:40 مساء، ويستقبل الفيصلي ضيفه الوحدة عند الـ 6:55 مساء، ويلعب التعاون مع الاتفاق عند الـ 7 مساء، ويجمع لقاء مثير بين الأهلي والشباب في الـ 8:40 مساء.