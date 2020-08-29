المصريون يؤدون أول جمعة بعد إغلاق 5 أشهر

القاهرة – وكالات

أدى المصريون صلاة الجمعة في المساجد أمس وسط إجراءات وقائية واحترازية، لأول مرة منذ أكثر من 5 شهور بعد توقف بسبب كورونا.وتوافد المصلون على المساجد لأداء الصلاة، فيما التزم الأئمة باقتصار فترة الخطبة على 10 دقائق، وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف، مع مراعاة التباعد والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم فتح دورات المياه.

وأعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في وقت سابق، أن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف؛ ابتداء من أمس، مبيناً أن ضوابط عودة صلاة الجمعة، تشمل الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة، داعياً إلى الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وعلى أن تكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.