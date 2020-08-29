الأرسنال بطلا لكأس الدرع الخيرية

جدة- البلاد

توج فريق فريق الأرسنال بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” ويمبلي ” بلندن.

ويعد هذا اللقب هو السادس عشر للأرسنال في تاريخه بمسابقة الدرع الخيرية، واللقب الثاني للمدرب ميكيل آرتيتا بعد تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم المنصرم.

واستطاع فريق الأرسنال أن يسجل هدف التقدم عن طريق بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة ” 12 “.

وفي الدقيقة ” 73 ” سجل ليفربول هدف التعادل عن طريق البديل تاكومي مينامينو.

واحتكم الفريقان لركلات الجزاء، حيث سجل لليفربول كل من صلاح وفابينيو ومينامينو وجونز وأهدر بريوستر

بينما سجل لإرسنال كل من نيلسون ونيلز وسواريس ولويز وأوباميانج.