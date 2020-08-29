إصدار 6957 ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه في 2020

وتصدرت المنتجات الصينية قائمة التراخيص بـ 2992 ترخيصًا، فيما حصلت المنتجات المصنعة في إيطاليا على 1630، وحصلت المنتجات المصنعة في ألمانيا على 815 ترخيصًا، أما المنتجات الأمريكية فقد حصلت على 498 ترخيصًا، وحصلت المنتجات التركية على 243 ترخيصًا، كما حصلت المنتجات الهندية على 202 ترخيص، فيما حصلت المنتجات الفرنسية والتايلاندية على 108 تراخيص لكل دولة، وحصلت المنتجات البرتغالية على 82 ترخيصًا، كما حصلت المنتجات المصنعة في اندونيسيا على 78 ترخيصًا، ووصل عدد المنتجات الوطنية الحاصلة على ترخيص 56 منتجاً سعودياً، وحصلت المنتجات الباكستانية على 39 ترخيصا، فيما حصلت المنتجات الفيتنامية على 38 ترخيصا، وحصلت المنتجات السويسرية على 30 ترخيصا، فيما حصلت المنتجات الإسبانية على 13 ترخيص، كما حصلت المنتجات الإماراتية والأسترالية على 6 تراخيص، و5 تراخيص لمنتجات تايوانية، و4 تراخيص لمنتجات مكسيكية، وأخيراً حصلت المنتجات النرويجية والفنلندية على ترخيصينِ لكل دولة.