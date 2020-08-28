هذا الفيتامين قد يمنع تكاثر فيروس كورونا .. والعلماء يدعون لدراسات إضافية

يبحث الجميع حول العالم عن حماية ضد كورونا ، وبين آن وآخر تخرج حلول للفيروس الخطير.

وضمن الاكتشافات التي توصل إليها العلماء منذ ظهور كوفيد 19.

هو ما اكتشفه علماء من أكاديمية مانيبال للتعليم العالي والمركز الإقليمي للتكنولوجيا الحيوية في الهند، بأن فيتامين “بي 12” يمكن أن يمنع تكاثر فيروس كورونا.

وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف بعدما أجرى الخبراء عمليات محاكاة حاسوبية.

وذلك من أجل تحديد الجزيئات من بين المنتجات الطبيعية والأدوية التي يمكنها قمع وحدات بروتين فرعية تدعى “nsp12”.

والمتواجدة في جينوم فيروس “سارس كوف 2” والتي تكون مسئولة عن تكاثر الفيروس، بحسب وكالة “سبوتنك” نقلا عن مجلة “IUBMB Life”.

فيتامين بي 12 ومنع فيروس كورونا من التكاثر

وذكر بيان العلماء بعض المعلومات عن هذا الاكتشاف.

وقال العلماء “يمكن وصف هذه المادة (فيتامين بي 12) كعامل وقائي لفئات معينة “.

كالعاملين في المجال الطبي وكبار السن أو أولئك الذين يعانون من حالات مرضية مشتركة لتقليل احتمالية الإصابة وتوفير الرعاية الطارئة في المستشفى.

ومن أجل تعديل بروتوكولات العلاج للمرضى المصابين بـ”كوفيد-19″، هناك حاجة إلى إجراء عدد من الدراسات الإضافية.

وكشف علماء كنديون تأثيرًا عجيبا لعقار يستخدم لعلاج التهاب الصفاق الفيروسي لدى القطط.

ويمكن للدواء أن يثبط عمل إنزيم رئيسي لدى فيروس كورونا المستجد.