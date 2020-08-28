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مصر: القبض على محمود عزت القائم بأعمال «مرشد الإخوان»

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1442 هـ      28 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة : متابعات

اعتقلت السلطات المصرية اليوم”الجمعة” القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين في البلاد محمود عزت.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيانٍ لها ، إنّ أجهزة الأمن ألقت القبض على الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.

وأضافت أن “معلومات وردت مؤخرًا، باتّخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، للاختباء”.

وأوضحت أنّ عملية المداهمة والتفتيش أسفرت عن “العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة التي تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته، وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج مصر”.

صحيفة البلاد

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