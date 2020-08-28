طريقة عمل بيتزا المكرونة في 30 دقيقة

البلاد – نيفين عباس

بالتأكيد الوصفات السريعة التي لا تتطلب ساعات لتحضيرها أو خبزها هي المفضلة خاصة للمرأة العاملة والأم في فصل الصيف

نقدم لكِ وصفة سهلة تجمع بين الباستا أو المعكرونة ونكهة البيتزا المفضلة للجميع

المقادير اللازمة

500 جرام مكرونة مسلوقة

100 جرام بيبروني مقطع

ملعقة كبيرة زيت الزيتون

بصلة حمراء مقطعة شرائح رقيقة

100 جرام فطر أو مشروم مقطع إلى شرائح

حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح رقيقة

1 علبة طماطم مهروسة مضاف لها الريحان والأوريغانو

الملح والفلفل حسب الذوق

جبن موزاريلا

ربع ملعقة صغيرة توابل إيطالية

ربع ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الحار المجفف (اختياري)

أوراق الزعتر الطازج للتقديم

طريقة العمل

احتفظي بـ 8 شرائح بيبروني

قطعي شرائح الببروني المتبقية إلى أرباع

يسخن الزيت في مقلاة مقاومة للفرن على نار متوسطة إلى عالية

يضاف له البصل والفطر والفلفل وأرباع البيبروني

يطهى مع التحريك من حين لآخر لمدة 5-7 دقائق أو حتى تنضج الخضار

تضاف الطماطم المهروسة وتترك لتغلي

خففي الحرارة واتركيها على نار هادئة مع التحريك من حين لآخر لمدة 5-7 دقائق أو حتى يتكاثف المزيج

يتبل بالملح والفلفل

يقلب في المكرونة

سخن الشواية على حرارة عالية

رشي الوجه بجبنة البيتزا المثالية

ضع فوقها البيبروني المحفوظ والأوريغانو المجفف ورقائق الفلفل الحار

ثم ضعي الخليط تحت الشواية لمدة 4-5 دقائق أو حتى يصبح الجبن ذهبيًا

يرش الزعتر الطازج للتقديم