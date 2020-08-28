جامعة المؤسس على طريق تحقيق مبادرات الخطة الاستراتيجية

جدة – ياسر بن يوسف

اطلع رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، بمكتبه في الجامعة أمس الأول، على تقرير الإنجاز الاستراتيجي لمبادرات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية في الخطة الاستراتيجية “تعزيز”، والمرتبطة برؤية المملكة 2030، كما تم استعراض الدليل التوثيقي بحضور وكلاء الجامعة.

وركز التقرير على عرض المبادرات المُسندة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية وقطاعاتها المرتبطة بما يتسق مع المحاور في رؤية المملكة 2030 وأهدافها ومؤشراتها الاستراتيجية، كما يتضمن التقرير عرضاً لكل مبادرة من المبادرات المسندة لكل قطاع من قطاعات الوكالة ضمن بطاقة أُطلق عليها مسمى البطاقة الاستراتيجية للمبادرة، حيث توضح هذه البطاقة مسمى المبادرة ومؤشراتها ومرجعها في خطة الجامعة والقطاع القائم عليها، وربط إنجازها بمحاور وأهداف ومؤشرات رؤية المملكة 2030.

وأفاد المشرف العام على وحدة التخطيط الاستراتيجية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور علي بن حامد القرني، أن التقرير تم توثيقه ليرصد جميع الأعمال والمبادرات والمشروعات ذات العلاقة بالخطة الاستراتيجية، باعتباره الدليل الأول الذي يربط الإنجاز في مبادرات الخطة في مسار التعليم والتعلّم الفعّال، بما يناسبها من تفصيلات في الرؤية سواءً كانت محاور عامة أو تفصيلية أو أهداف أو مؤشرات أداء.‎ وثمن الدكتور القرني دعم رئيس الجامعة للخطة الاستراتيجية الثالثة “تعزيز”.