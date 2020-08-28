بخمس مكونات فقط.. طريقة عمل مربعات الزبادي بالتوت والفستق

البلاد – نيفين عباس

الزبادي أو الروب من الأطعمة الصحية والتي لا تحتوي علي سعرات مرتفعة كما أنها تتميز بخمائر مفيدة للمعدة وعملية الهضم

نقدم لكِ وصفة سناكس مميزة وخفيفة لا تحتوي علي سعرات حرارية مرتفعة لمربعات الزبادي مع التوت والفستق

المقادير اللازمة

900 جرام من الزبادي

2 ملعقة كبيرة عسل

علبة توت بري طازج

1/3 كوب فستق غير مملح مفروم

1/4 كوب لوز مقشر

طريقة العمل

ضعي الزبادي في وعاء كبير

ضعي لها العسل ويقلبي ليمتزج

يسكب مزيج الزبادي في صينية خبز مبطنة بورق الخبز

ضعي للوجه التوت الطازج والفستق واللوز بالتساوي فوق خليط الزبادي

ضعيه في الفريزر حتى يتماسك

يقطع إلى قطع ويقدم على الفور